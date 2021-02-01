الميركاتو الجزائري | وفاق سطيف وشبيبة القبائل يتعاقدان مع لاعبين أفريقيين

أعلن نادي وفاق سطيف متصدر دوري المحترفين الجزائري، اليوم الأحد، ضم الدولي الغاني دانيال لوموتي، بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم، في آخر يوم من فترة الانتقالات الإضافية التي أقرها اتحاد الكرة.

وأوضح وفاق سطيف في صفحته على “فيسبوك” أن لوموتي 22/ عامًا/ تم قيده رسميا وبات مؤهلًا للمشاركة مع الفريق في المباريات المحلية والقارية بعد وصول بطاقته الدولية من الاتحاد الغاني لكرة القدم.

وأوضح ذات المصدر أن لوموتي، سيقدم لوسائل الإعلام صباح غد الإثنين، على أن يندمج بعدها في مران الفريق.

بدوره، تعاقد نادي شبيبة القبائل مع الدولي الكونغولي كيلانجالانجا بامي جلودي، المهاجم السابق لنادي الشابة التونسي.

وكشف شبيبة القبائل في صفحته على “فيسبوك” أن جلودي 21/ عامًا/ وقع عقدًا لمدة عام واحد.

يذكر أن وفاق سطيف وشبيبة القبائل لا زالا في سباق بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

ويحتل وفاق سطيف صدارة ترتيب الدوري الجزائري برصيد 24 نقطة، فيما يحتل شبيبية القبائل المركز السابع برصيد 18 نقطة.