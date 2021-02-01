الميركاتو المصري | مهاجم الزمالك ينتقل إلى الجونة على سبيل الإعارة

أنهي نادي الجونة المصري إجراءات استعارة عمر السعيد مهاجم فريق الزمالك حتى نهاية الموسم. وتواجد حسام الزناتي المدير الرياضي لنادي الجونة اليوم داخل الزمالك وحسم استعارة اللاعب لمدة 6 شهور. وكان الجونة تخلي عن مهاجمه الأساسي الزامبي والتر بواليا للأهلي المصري في بداية شهر يناير مقابل 2 مليون دولار. ويحتل الجونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة.

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