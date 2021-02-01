كأس العالم للاندية | المعز علي هداف الدحيل القطري: سنقدم كل مالدينا أمام الاهلي

شدد المعز علي قائد الفريق الأول بنادي الدحيل القطري على أن فريقه جاهز لخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق في الرابع من فبراير القادم.

ويواجه الدحيل القطري نظيره الأهلي المصري على استاد المدينة التعليمية في مباراة قوية، على أن يتأهل الفائز منهما لمواجهة بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي.

وقال المعز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم الأحد :”الفريق جاهز لخوض هذه المنافسة وهي المرة الأولى للنادي ومعظم اللاعبين وبالتأكيد الجميع متشوق لهذا الظهور خاصة وأننا سنواجه النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا ونحن سنلعب ونمثل الدولة وبالتأكيد هذا الأمر سيجعلنا نستعد بالدرجة المثالية لتشريف دولتنا وشعار نادي الدحيل”.

وأضاف المعز :”ظهورنا الأول في هذه البطولة يمنحنا الحماس لكي نقدم أنفسنا بالشكل المطلوب وسنظهر بصورة مغايرة عن التي ظهرت في الفترة الماضية لأن مستوى جميع الأندية المشاركة سيكون عاليًا ونحن بدورنا يجب أن نكون في نفس المستوى، وفي مواجهة النادي الأهلي سنقدم كل ما يجعلنا نفاجئ جماهيرنا بتحقيق الفوز والوصول للدور قبل النهائي”.

واستطرد :”هذه نسخة جديدة وفي النسخة الماضية شارك نادي السد ووجد مساندة كبيرة من كل الجماهير القطرية ونحن الآن نشارك وننتظر دعم كل جماهير الكرة القطرية لأننا لا نمثل فريقنا فقط بل نمثل كل قطر لهذا ننتظر المساندة الجماهيرية والجمهور هو اللاعب رقم 12 وبتواجدهم ومؤازرتهم سنقاتل داخل الملعب من أجل ترك بصمة واضحة في هذه البطولة”.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة.‏ وسبق أن حقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في نسخة عام 2006.