الميركاتو المصري | مصر المقاصة يضم باسم مرسي من الانتاج الحربي

أعلن نادي مصر المقاصة، المنافس ببطولة الدوري المصري، اليوم الأحد ضم باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي لمدة ثلاثة مواسم. وقال سيد متولي المدير الرياضي لنادي المقاصة عبر حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد :”باسم مرسي في المقاصه ثلاث سنوات”. وتخلي المقاصة عن مهاجمه مروان حمدي الذي انتقل للزمالك أمس السبت بشكل نهائي. ولعب باسم مرسي لعدة أندية من بينها الزمالك والإنتاج الحربي في وقت سابق، ويحتل المقاصة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الحالي برصيد 13 نقطة.

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