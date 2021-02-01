كأس العالم للاندية | موسيماني: درسنا الدحيل جيدًا وطموحات الاهلي كبيرة بالمونديال

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري، على أهمية مباراة الدحيل المقرر لها الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام في قطر.

وقال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد :”سنواجه فريقًا قويًا يمتلك بين صفوفه العديد من العناصر المميزة، وتحديدًا في الهجوم وأيضًا لاعبي خط الوسط”.

وأضاف أنه درس فريق الدحيل بشكل جيد، وعقد العديد من الجلسات التحضيرية مع لاعبيه من أجل الاستعداد للمباراة التي توقع أن تكون قوية للغاية.

وأوضح أنه سعيد بالدعم الذي يلقاه من جماهير الأهلي المصري التي يعتبرها اللاعب رقم 12 في الفريق، في الوقت الذي شدد فيه على أن التركيز موجه فقط للحديث عن مباراة الدحيل، مؤكدًا أنه خصم قوي جدًا وعنيد، ومن ثم فإن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.

وشدد على أن الأهلي يمثل أفريقيا بأكملها خلال البطولة، وليس الكرة المصرية فقط، وهو يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولديهم طموحات كبيرة لتحقيقها في هذه البطولة.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏ وسبق أن حقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في نسخة عام 2006.