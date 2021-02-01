الميركاتو | وكيل اوباميكانو يرجح انتقاله إلى بايرن ميونخ أو الدوري الانجليزي

من المرجح جدًا أن ينتقل دايوت أوباميكانو، قائد دفاع نادي لايبزيج الألماني، إلى بايرن ميونخ أو الدوري الإنجليزي في الصيف المقبل، وذلك وفقًا لتصريحات فولكر شتروت وكيل اللاعب.

وفي تصريحات لمحطة (شبورت 1) التلفزيونية الألمانية، قال شتروت اليوم الأحد” لم يتحدد شيء بعد بشكل نهائي”.

وأضاف شتروت أن أوباميكانو أن ” احتمال انتقاله في الصيف، مرتفع للغاية فقد قرر أخذ الخطوة التالية”.

وأكد شتروت أن المبلغ المحدد لفسخ عقد اللاعب الفرنسي22/ عامًا/ يبلغ 5ر42 مليون يورو، وأعرب شتروت عن اعتقاده بأن بايرن ميونخ الألماني وأندية الدوري الإنجليزي هي فقط الأندية التي يمكنها دفع هذا المبلغ ” أما أندية إسبانيا فلا يمكنها تحمل ذلك على الإطلاق”.

وتابع شتروت:” ليس سرًا أن هناك ناديين في الدوري الإنجليزي لديهما اهتمام بأوباميكانو”.

وحسب تقارير إعلامية، فإن هذين الناديين هما ليفربول وتشيلسي، وقال شتروت:” سيكون هناك قرار خلال الأسابيع المقبلة”.