الميركاتو | انهيار مفاوضات راموس وريال مدريد، واللاعب يُحدد وجهته المقبلة

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن مدافع وقائد ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس حدد وجهته المقبلة، بعدما قرر عدم تجديد تعاقده مع النادي الملكي.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد الصيف المقبل مع نهاية الموسم الجاري 2020/21، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد، ويحق لقائد المنتخب الإسباني التوقيع لأي نادِ بدون موافقة الميرنجي، بسبب دخوله في آخر ستة أشهر من عقده الحالي.

وبحسب صحيفة الميرور البريطانية، فإن مفاوضات ريال مدريد مع راموس انهارت، وسينضم اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بشكل حر لناد جديد في الصيف المقبل.

حيث أشارت إلى أن راموس لن يجدد عقده مع ريال مدريد، ويفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدًا مانشستر يونايتد.

ووفقًا لنفس التقرير الصادر عن صحيفة الميرور، فإن راموس تلقى عروضًا من باريس سان جيرمان الفرنسي وبعض الأندية الآسيوية، لكنه لا يريد الانتقال لفرنسا، بينما ترفض عائلته الانتقال إلى آسيا.

ويستهدف وكيل أعمال سيرخيو وشقيقه، رينيه راموس؛ الذهاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لاسيما وأن قائد ريال مدريد غير مقتنع بفكرة الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما رفض راموس بالفعل عروضًا من بعض أندية قارة آسيا؛ لأن عائلته غير متحمسين للانتقال إلى هناك.

وانهارت المفاوضات بين ريال مدريد وراموس حول التجديد، بسبب تمسك اللاعب بالحصول على عقد لمدة موسمين، وبنفس الراتب الحالي. ومع ذلك، لا يوجد سوى عدد قليل من الأندية التي تستطيع دفع أجر النجم الإسباني، الذي يتجاوز الـ200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

حيث كانت آخر عروض ريال مدريد لراموس؛ التجديد لموسم واحد فقط بنفس الراتب الحالي، أو لمدة موسمين مع تخفيض الراتب بنسبة 10% بسبب التبعات المالية لجائحة فيروس كورونا، وهو ما رفضه المدافع المخضرم.

واستبعدت مصادر مقربة من محيط راموس بقوة انتقاله إلى أحد الثنائي مانشستر سيتي أو ليفربول، لكن اللاعب لم يخرج أي ناد من حساباته.

جدير بالذكر أن سيرخيو راموس انضم إلى ريال مدريد في عام 2005 قادمًا من صفوف إشبيلية الأندلسي نظير 27 مليون يورو، وشارك مع الفريق الملكي في 668 مباراة، سجل خلالها 100 هدفًا وقدم 40 تمريرة حاسمة.

وحقق راموس الذي يعد أحد أبرز وأهم المدافعين في تاريخ ريال مدريد جميع الألقاب الممكنة رفقة الملكي؛ أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا، (5) الدوري الإسباني، (2) كأس ملك إسبانيا، (4) كأس السوبر الإسباني، (3) كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية أربع مرات.