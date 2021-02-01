بالأرقام.. محرز يتفوق على فابريغاس وسواريز وصلاح

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق النجم الجزائري رياض محرز إنجازات كبيرة في منافسة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، التي ظهر فيها لأول مرة عام 2015 بقميص فريقه السابق ليستر سيتي، قبل أن ينتقل إلى صفوف ناديه الحالي مانشستر سيتي الذي سجل معه كذلك العديد من الأرقام المهمة.

ونشر حساب "بلو مون" إحصائية جديد تؤكد المكانة التي وصل إليها رياض محرز، حيث إنه يعد ثاني أكثر لاعب صناعة للفرص الخطيرة في "البريميرليغ" منذ 10 سنوات، متفوقاً بذلك على العديد من الأسماء المشهورة بمعدل 0.51 فرصة في كل 90 دقيقة.

ولم يتفوق على رياض محرز في هذه الإحصائية إلا زميله في مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين، الذي استطاع في 90 دقيقة صناعة فرصة خطيرة بمعدل 0.50، في حين تجاوز محرز أسماء كبيرة احترفت سابقاً في الدوري الإنكليزي، على غرار الإسباني سيسك فابريغاس، لاعب أرسنال وتشلسي، وكذلك نجمي ليفربول لويس سواريز وفيليب كوتينيو، إضافة إلى ديفيد سيلفا ومسعود أوزيل وروبين فان بيرسي ومحمد صلاح.

وكان الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم قد اختار رياض محرز ضمن أفضل 20 صانع ألعاب في العالم في العقد الأخير والممتد من سنوات 2011 إلى 2020، ليكون بذلك اللاعب العربي الوحيد والثاني أفريقياً ضمن هذه القائمة بعد العاجي يايا توريه.

وتألق رياض محرز في آخر مباراة له مع فريقه مانشستر سيتي، عندما سجل هدفاً وصنع آخر في لقاء ويست بروميتش ألبيون، وهو ظهور يتمنى اللاعب أن يشكل انطلاقة جديدة بالنسبة له هذا الموسم، بعد أن عاش وضعية صعبة في المباريات الماضية بسبب خيارات مديره الفني بيب غوارديولا.

