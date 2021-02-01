المغرب في نصف نهائي بطولة أفريقيا للمحليين على حساب زامبيا

المنامة - ياسر ابراهيم - بلغ المنتخب المغربي لكرة القدم، الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية للمحليين، بعد فوزه الكبير على زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقائهما ضمن الدور ربع النهائي للبطولة المقامة في الكاميرون.

ونجح المغرب في مواصلة انتصاراته، تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة، وعبر عقبة زامبيا في رحلة الدفاع عن لقبه، ليضرب موعدا مع نظيره الكاميروني في الدور قبل النهائي.

ويدين المنتخب المغربي في انتصاره إلى تألق نجميه سفيان رحيمي وأيوب الكعبي، اللذين قدما أفضل مباراة لـ"الأسود" في البطولة، وصنعا الفارق في أرض الملعب خاصة في الجانب الهجومي.

وشهد الشوط الأول سيطرة مغربية كاملة وضغطا هجوميا مكثفا عبر الكرات العرضية، ليسجل المغاربة 3 أهداف متتالية، بدأها سفيان رحيمي في الدقيقة الأولى، ثم أضاف محمد علي الهدف الثاني في الدقيقة الـ9، قبل أن يحرز أيوب الكعبي الهدف الثالث في الدقيقة الـ39.

وفي الشوط الثاني، مالَ أداء المغرب إلى الكرة الاستعراضية مع الثقة في التأهل، وحسم النتيجة لصالحه، وحاولت زامبيا استغلال الأمر، وضغطت لتنجح في تسجيل هدف عبر لاعبها موزيس فيري في الدقيقة الـ80، ليطلق بعدها الحكم صفارة النهاية معلنا فوز المغرب وتأهله إلى الدور قبل النهائي.