شكرا لقرائتكم خبر عن «يوفيتش» يتمسك باستمرار «العجوز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، بقيادة إبراهيم عثمان، لإقناع أحمد العجوز، المدير الفنى المؤقت للفريق، بالاستمرار مع البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى الجديد للفريق الكروى، كمدرب عام، حيث طلب المدير الفنى تواجد العجوز لتسهيل مهمته الفنية، حيث إنه يعلم كافة مواطن الضعف والقوة في الفريق، ولذلك رفض استقدام مدرب عام أجنبى، مفضلا الاعتماد على أحد أبناء النادى، وعقد يوفيتش جلسة مع اللاعبين، صباح أمس الأحد، عقب التعادل أمام بيراميدز، طلب خلالها نسيان الفترة الماضية والتركيز فيما هو قادم، واعتبار أن بطولة الدورى ستبدأ بمواجهة سموحة المقرر لها بعد غدٍ، الأربعاء، وشدد على أهمية الفوز من أجل عودة الثقة المفقودة.

يأتى ذلك في الوقت الذي يبحث فيه الجهاز الفنى عن مهاجم متميز في قطاع الناشئين تعويضًا عن تعثر التعاقد مع باسم مرسى، مهاجم الإنتاج الحربى، الذي كان يسعى مسؤولو النادى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.