شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفاضل بين «كارتيرون» و«جلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الاستياء لدى مسؤولى نادى بيراميدز بسبب النتائج السلبية التي يحققها الفريق، والتى كان آخرها التعادل الإيجابى أمام الإسماعيلى، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأول على استاد الإسماعيلية،

وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارة النادى تفكر جديًا في توجيه الشكر للمدير الفنى الأرجنتينى للفريق أروابارينا، بعدما فقد الفريق 15 نقطة من أصل 30، محتلاً المركز الخامس، وتفاضل إدارة النادى بين الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للأهلى والزمالك، خاصة أنه يعلم جيدًا إمكانيات اللاعبين، وإيهاب جلال، المدير الفنى لفريق مصر المقاصة.