شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف متفرج فى الأدوار الأولى لبطولة أستراليا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت حكومة ولاية فيكتوريا أن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، التي ستنطلق في الثامن من فبراير المقبل، يمكنها أن تشهد حضور ما يصل إلى 30 ألف متفرج في الأدوار الأولى. وقال وزير الرياضة في فيكتوريا، مارتين باكولا: «لن نرى مشهد الجماهير المعتاد، لكنه سيكون أول أبرز حدث يحضره متفرجون منذ عدة أشهر». وكشف «باكولا» أن البطولة ستستضيف إجمالى 390 ألف مشجع تقريبًا على مدار أسبوعين، أي نصف متوسط عدد الجماهير المسجل في البطولة بالنسخ السابقة. وأضاف: «ملعب رود لافر سيحظى بأجواء مذهلة، وليست مختلفة للغاية عما شاهدناه في نسخ سابقة». وأبرز «باكولا» أن أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى بالموسم ستحظى بحضور 12 ألفًا و500 شخص في المباريات النهائية الصباحية والمسائية بعطلة نهاية الأسبوع الأخيرة. في السياق ذاته، ينتهى الحجْر الصحى الذي خضع له روهان بوبانا على مدار 14 يومًا في وقت لاحق بأخبار طيبة للاعب الهندى، بعد عثوره على شريك يخوض معه منافسات الزوجى في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الشهر المقبل.

وكان «بوبانا» ضمن 72 لاعبًا أُدخلوا في حجر صحى مشدد في ملبورن، بعد وصولهم على متن رحلات جوية ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار. ولم تتوقف مشكلات «بوبانا»، المصنف الثالث عالميًا سابقًا على مستوى الزوجى، عند الحجر الصحى المشدد، لكنه اضطر إلى البحث عن شريك جديد يخوض معه منافسات البطولة الكبرى الأولى للموسم الحالى نتيجة عدم تمكن شريكه البرتغالى جواو سوزا من السفر إلى أستراليا بعد إصابته بالفيروس. وقال «بوبانا»، لـ«رويترز»، في رسالة، السبت الماضى: «سألعب إلى جانب اليابانى بن مكلاكلان في بطولة أستراليا المفتوحة». و«مكلاكلان» مولود في نيوزيلندا، لكنه يمثل اليابان. وسيلعب «بوبانا» إلى جانب الصينية دوان ينج ينج في الزوجى المختلط في أستراليا المفتوحة. وسيلعب «بوبانا» إلى جانب الدنماركى فريدريك نيلسن في زوجى الرجال في بطولة تنطلق في ملبورن في وقت لاحق من الأسبوع الجارى، ضمن الاستعداد لأستراليا المفتوحة، التي تنطلق في الثامن من فبراير المقبل، وتستمر 14 يومًا.