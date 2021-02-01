نادي برشلونة يعتزم مقاضاة صحيفة إلموندو الإسبانية بسبب نشرها عقد ميسي

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





Getty Images ميسي انتقل إلى برشلونة وعمره 13 عاما وقرر الرحيل الصيف المقبل

أعلن نادي برشلونة الإسباني أنه سيتخذ "الإجراء القانوني المناسب" ضد صحيفة "إلموندو" الإسبانية، بعد أن نشرت تفاصيل العقد الرسمي لمهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونفى برشلونة في بيان رسمي "أي مسؤولية عن نشر هذه الوثيقة".

وانضم الأرجنتيني الدولي، ميسي، 33 عاما، إلى صفوف النادي الكتالوني وعمره لم يتجاوز 13 عاما وظل مع الفريق لم يغادره حتى قدم طلب انتقال في أغسطس/ آب الماضي.

جاء قرار ميسي بالرحيل مع اقتراب انتهاء عقده في الصيف المقبل، وهناك حالة من عدم اليقين بشأن الاستمرار مع النادي.

وقال برشلونة في بيانه إنه "يأسف" لنشر تفاصيل عقد ميسي.

كيف وصل ميسي إلى الهدف الـ700 في مسيرته الاحترافية؟

استقالة رئيس نادي برشلونة مع تزايد ضغوط الجماهير

ماذا تمنى غوارديولا للأرجنتيني ميسي؟

وأضاف: "ينفي نادي برشلونة بشكل قاطع أي مسؤولية عن نشر هذه الوثيقة، وسيتخذ الإجراء القانوني المناسب ضد صحيفة إلموندو، عن أي ضرر قد يحدث بسبب هذا المنشور".

وأكد أن نادي برشلونة يعرب عن "دعمه المُطلق لميسي خاصة في مواجهة أي محاولة لتشويه صورته والإضرار بعلاقته مع الكيان الذي عمل فيه ليصبح أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم".

ويعد ميسي الهداف التاريخي لنادي برشلونة، وفاز معه بعشرة ألقاب في الدوري الإسباني، وأربع مرات دوري أبطال أوروبا، وعلى المستوى الشخصي حصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم ست مرات.

لكنه قرر الرحيل عن النادي الصيف المقبل في أعقاب خلافات مع رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، الذي استقال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ميسي، الذي وصف عهد بارتوميو بأنه "كارثة"، قال في ديسمبر/كانون الأول: "لا أعرف ما الذي سأفعله بعد الرحيل".