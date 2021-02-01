شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: النشاط الرياضى فى مصر مستمر ولا مجال للإلغاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن النشاط الرياضي في مصر مستمر ولن يتوقف بسبب فيروس كورونا، وهناك احتياطات لمثل هذه الأمور من قبل الدولة واللجان الطبية بالوزارة.

وتابع وزير الشباب والرياضة، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت لبرنامج سيف زاهر النشاط الرياضى في جميع الأنشطة مستمر، وخاصة بعد تنظيم بطولة عالمية وهي كأس العالم لكرة اليد التي اختتمت اليوم.

وأضاف وزير الرياضة أنه لا توجد استثناءات فى موعد إجراء انتخابات اتحاد الكرة.

وقال الوزير إنه التقى بـ بوجدان سوكين رئيس اتحاد كرة اليد السويدي، وجريجورز جوتكوفسكي نائب رئيس اتحاد كرة اليد البولندي، في حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والكابتن حسين لبيب مدير النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021.

وكشف أن اللقاء استعرض العديد من الإجراءات والأمور الإدارية واللوجستية التي نفذتها مصر لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد، ونظام الفقاعة الطبية الذي تم تطبيقه على جميع المشاركين لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وذلك في سياق استعداد دولتي السويد وبولندا لاستضافة النسخة 28 من البطولة بعد عامين.

وقدم رئيس اتحاد كرة اليد السويدي الشكر والتقدير لوزير الشباب الرياضة واللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد الـ27 على حسن التنظيم، واستضافة المنتخبات المشاركة، وتوفير كافة المتطلبات لهم مع الحفاظ على سلامة اللاعبين وكافة أعضاء بعثات الدول المشاركة من 31 دولة، مشيرا أن "التجربة المصرية في استضافة البطولة باتت واحدة من أهم التجارب التي سيُحتذى بها مستقبلا في تنظيم البطولات الرياضية الكبرى".

وطلب سوكين وجوتكوفسكي من الوزير التنسيق والتعاون المشترك وخاصة في مجال تبادل الخبرات والاستفادة من الكوادر والخبرات المصرية في مجال تنظيم بطولة العالم لكرة اليد، في سياق حرص الجانبين على نجاح البطولة رقم 28، على غرار النسخة الحالية.