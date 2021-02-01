شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة اليوم الأحد 31 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 31 / 1 / 2021 العديد من الأحداث المهمة وعلى رأسها حديث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع اللاعبين عن الاستعداد لمواجهة الدحيل القطري في كأس العالم للأندية وتأكيده أنه لا يختلف عن ي مباراة أخرى يخوضها الفريق الأحمر

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن الاستعداد لمواجهة الدحيل القطري في كأس العالم للأندية لا يختلف عن ي مباراة أخرى يخوضها الفريق الأحمر، مؤكدا أن الإعداد لمباراة الدحيل مثل أي مباراة في الدوري أو إفريقيا، وقال في تصريحات لقناة الأهلي: "الإصابات جزء من اللعبة ولكن الإصابات التي يتعرض لها لاعبي الأهلي تتكرر منذ قدومي لتدريب الفريق الأحمر، والسببت في ذلك يرجع إلى ضغط المباريات وأن كل لاعب يريد المشاركة في كل المواجهات وعندما يشعر بالآلام في العضلة الخلفية يكمل اللعب حتى يتعرض للإصابة، سنحاول في الفترة المقبلة إيجاد المزيد من الحلول لهذه الإصابات". إدارة الكرة فى الزمالك تنهى ملف مستحقات اللاعبين بعد الانتقالات الشتوية استقرت إدارة الكرة فى نادي الزمالك، برئاسة أشرف قاسم المشرف على الكرة، على بدءتجهيز ملف المستحقات المتأخرة للاعبي فريق الكرة الأول، وذلك عقب الانتهاء من الانتقالات الشتوية الجارية والتي تنتهي فى الثانية عشرة منتصف الليل، بعدما نجح الزمالك في ضم كل من سيف الجزيري من المقاولون العرب ومروان حمدى من المقاصة وأيمن حفني فى صفقة انتقال حر. أكد حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، دعمه للأهلي في مواجهة الدحيل القطري المقرر لها الخميس المقبل، فى افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل. موسيماني: الدحيل فريق خطير والفوز عليه يتطلب الأداء القوى والتركيز العالى

كشفت مصادر مقربة من العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، أنه أصيب بفيروس كورونا، وتم عزله فى منزله وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة، والحصول على بروتوكول العلاج للتعافي من الفيروس اللعين.