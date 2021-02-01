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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة اليوم الأحد 31 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 31 / 1 / 2021 العديد من الأحداث المهمة وعلى رأسها حديث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع اللاعبين عن الاستعداد لمواجهة الدحيل القطري في كأس العالم للأندية وتأكيده أنه لا يختلف عن ي مباراة أخرى يخوضها الفريق الأحمر
أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن الاستعداد لمواجهة الدحيل القطري في كأس العالم للأندية لا يختلف عن ي مباراة أخرى يخوضها الفريق الأحمر، مؤكدا أن الإعداد لمباراة الدحيل مثل أي مباراة في الدوري أو إفريقيا، وقال في تصريحات لقناة الأهلي: "الإصابات جزء من اللعبة ولكن الإصابات التي يتعرض لها لاعبي الأهلي تتكرر منذ قدومي لتدريب الفريق الأحمر، والسببت في ذلك يرجع إلى ضغط المباريات وأن كل لاعب يريد المشاركة في كل المواجهات وعندما يشعر بالآلام في العضلة الخلفية يكمل اللعب حتى يتعرض للإصابة، سنحاول في الفترة المقبلة إيجاد المزيد من الحلول لهذه الإصابات".
إدارة الكرة فى الزمالك تنهى ملف مستحقات اللاعبين بعد الانتقالات الشتوية
استقرت إدارة الكرة فى نادي الزمالك، برئاسة أشرف قاسم المشرف على الكرة، على بدءتجهيز ملف المستحقات المتأخرة للاعبي فريق الكرة الأول، وذلك عقب الانتهاء من الانتقالات الشتوية الجارية والتي تنتهي فى الثانية عشرة منتصف الليل، بعدما نجح الزمالك في ضم كل من سيف الجزيري من المقاولون العرب ومروان حمدى من المقاصة وأيمن حفني فى صفقة انتقال حر.
أكد حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، دعمه للأهلي في مواجهة الدحيل القطري المقرر لها الخميس المقبل، فى افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
كشفت مصادر مقربة من العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، أنه أصيب بفيروس كورونا، وتم عزله فى منزله وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة، والحصول على بروتوكول العلاج للتعافي من الفيروس اللعين.
حسين الشحات يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من إصابة الخلفية
أعلنت قناة الأهلي تعافي حسين الشحات من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية ومشاركته في مران الأهلي الثانى بقطر، استعداداً لمواجهة الدحيل القطري المحدد لها الخميس المقبل بافتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.
تعرف على قائمة هدافى الأهلى فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة الدحيل
يعود النادى الأهلى إلى بطولة كأس العالم للأندية بعد أكثر من 7 سنوات من الغياب عن البطولة وتحديدا منذ 2013، ليضرب موعدا مع فريق الدحيل القطرى يوم 4 فبراير على أرضية ملعب استاد المدينة التعليمية، والتى تستضيفها الدوحة، وصعد الأهلى إلى بطولة مونديال الأندية بعد الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا لموسم 2019\2020 من خلال الفوز على الزمالك بنهائى البطولة الأفريقية بنتيجة 2\1 على ملعب استاد القاهرة.
نجح نادى مصر المقاصة فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى لمدة ثلاثة مواسم غلق باب القيد الشتوى، ورحب الإنتاج الحربى برحيل باسم مرسى فى ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم مع الفريق ، ووقع اللاعب على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج الحربى ووليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة.
عقد أعضاء اللجنة الفنية للإسماعيلى، والتى تضم كلا من على أبوجريشة وعماد سليمان والمهندس مدحت الوردانى، اجتماعا مع البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني الجديد ويرافقه أحمد العجوز، قبيل انطلاق ودية الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية التى انتهت بالتعادل الايجابى 1/1.
إنبى يعلن بيع أسامة جلال إلى بيراميدز رسميًا
أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" انتقال أسامة جلال مدافع الفريق البترولى إلى بيراميدز قبل غلق باب القيد الشتوى.
ويعد أسامة جلال أحد أبناء إنبي، وتألق بشدة خلال تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في 2019، والتي أهلت الفراعنة إلى دورة الألعاب الأولمبية وارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى القطبين، الأهلي والزمالك، خلال الأشهر الماضية، دون أن يتم أي منهما الصفقة.