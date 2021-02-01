شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: الإعلام المصري كان على قدر الحدث فى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للإعلام المصري في تغطيته لمونديال اليد الذي احتضنته مصر في الفترة من 10 وحتى 31 يناير الجاري.

وقال أشرف صبحي، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم، الأحد، أنه سعيد بخروج المونديال بهذا الشكل المشرف، موضحا أن الدولة المصرية قدمت تنظيم يليق بالحدث.

وأكد وزير الرياضة أن مصر بذلت مجهودا كبيرا في إقناع الاتحاد الدولي في قدرتها على تنظيم البطولة، رغم تداعيات كورونا والمخاوف التي صاحبت استضافة مصر للحدث.

وثمّن وزير الشباب والرياضة كل الجهود المبذولة من جانب اللجنة المنظمة للبطولة، وتضافر جهود مؤسسات الدولة في نجاح البطولة الأكبر على مستوى العالم فى لعبة كرة اليد بدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى الإشادة التي تتلقاها الدولة المصرية من الدول المشاركة على حسن التنظيم والاستضافة طوال منافسات البطولة، وكذا ظهور البطولة بمستوى فني متميز يجعلها واحدة من أقوى النسخ التي أقيمت بالرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوزير أن مصر استفادت من بعض الملاحظات التي صاحبت تنظيم بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، موضحا أن تضافر الجهود بين جميع الوزارات والسادة المحافظين كان له أثر طيب في خروج الحدث بشكل رائع.

وكشف صبحي أنه تم تطوير وتجديد مجمع الصالات بإستاد القاهرة قبل البطولة بأعلى التقنيات والتجهيزات.

وقال الوزير إنه التقى بـ بوجدان سوكين رئيس اتحاد كرة اليد السويدي، وجريجورز جوتكوفسكي نائب رئيس اتحاد كرة اليد البولندي، في حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والكابتن حسين لبيب مدير النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021.

وكشف أن اللقاء استعرض العديد من الاجراءات والأمور الإدارية واللوجستية التي نفذتها مصر لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد، ونظام الفقاعة الطبية الذي تم تطبيقه على جميع المشاركين لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وذلك في سياق استعداد دولتي السويد وبولندا لاستضافة النسخة 28 من البطولة بعد عامين.

وقدم رئيس اتحاد كرة اليد السويدي الشكر والتقدير لوزير الشباب الرياضة واللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد الـ 27 على حسن التنظيم، واستضافة المنتخبات المشاركة، وتوفير كافة المتطلبات لهم مع الحفاظ على سلامة اللاعبين وكافة أعضاء بعثات الدول المشاركة من 31 دولة، مشيرا إلى أن "التجربة المصرية في استضافة البطولة باتت واحدة من أهم التجارب التي سيحتذى بها مستقبلا في تنظيم البطولات الرياضية الكبرى".

وطلب سوكين وجوتكوفسكي من الوزير التنسيق والتعاون المشترك وخاصة في مجال تبادل الخبرات والاستفادة من الكوادر والخبرات المصرية في مجال تنظيم بطولة العالم لكرة اليد، في سياق حرص الجانبين على نجاح البطولة رقم 28، على غرار النسخة الحالية.