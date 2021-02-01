شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 31 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 31 / 1 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، في مقدمتها انتقال عمر السعيد إلى الجونة على سبيل الإعارة.

إدارة الكرة فى الزمالك تنهى ملف مستحقات اللاعبين بعد الانتقالات الشتوية

استقرت إدارة الكرة فى نادي الزمالك، برئاسة أشرف قاسم المشرف على الكرة، على بدء تجهيز ملف المستحقات المتأخرة للاعبي فريق الكرة الأول، وذلك عقب الانتهاء من الانتقالات الشتوية الجارية والتي تنتهي فى الثانية عشرة منتصف الليل، بعدما نجح الزمالك في ضم كل من سيف الجزيري من المقاولون العرب ومروان حمدى من المقاصة وأيمن حفني فى صفقة انتقال حر.

مصطفى محمد يستعد لبدء رحلة الاحتراف فى تركيا.. صور

تواجد النجم مصطفى محمد مهاجم فريق جالطة سراى الجديد فى المطار استعدادا للسفر إلى تركيا من أجل الانضمام إلى فريقه الجديد قادما من فريق الزمالك.

الزمالك يجهز 17 مليون جنيه لصرفها لفريق كرة اليد

يعيش فريق اليد بنادي الزمالك مرحلة صعبة للغاية؛ بسبب تراكم مستحقات اللاعبين، فى الآونة الأخيرة والتى وصلت إلى 17 مليون جنيه.

الزمالك يعيد 75 عضوية مشطوبة لأصحابها

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إعادة 75 عضوية عاملة لأصحابها من أعضاء النادى، والذين تعرضوا للشطب خلال فترة تواجد مجلس الإدارة السابق.

الزمالك يوقع عقود احتراف مع ثنائي حراسة المرمى بفريق الناشئين

وقع مجلس إدارة نادي الزمالك عقود احتراف مع الثنائي سيد عطية وأحمد نادر السيد، حارسا فريق الشباب بالنادي، ووقع سيد عطية عقد لمدة 5 سنوات بينما وقع أحمد نادر عقد لمدة 3 سنوات.

رسميا.. إعارة عمر السعيد مهاجم الزمالك إلى الجونة لمدة 6 أشهر

انتقل عمر السعيد، مهاجم فريق الزمالك، إلى فريق الجونة علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، تبدأ فى يناير الجارى، ووافقت إدارة الزمالك على العرض المقدم من الجونة لاستعارة عمر السعيد قبل غلق باب القيد بساعات.

تفاصيل جلسة أيمن حفنى مع باتشيكو فى الزمالك

عقد البرتغالي باتشيكو جلسة مع أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك على هامش المران الجماعي اليوم، وأكد المدرب البرتغالي للاعب موافقته على عودته للفريق لقناعته الكاملة بإمكانياته الفنية والبدنية وليس لتكريمه.

تدريبات منفردة لصفقات الزمالك الجديدة

خاض أيمن حفني ومروان حمدي والتونسى سيف الدين الجزيري، الثلاثى المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية منفردة اليوم، الأحد، بعدما فضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو خوضهم تدريبات تأهيلية قبل انتظامهم في التدريبات الجماعية للفريق.

الزمالك يعد اللاعبين بصرف مقدمات العقود قبل 5 فبراير

وعدت إدارة نادى الزمالك لاعبى الفريق الكروى الأول بصرف مقدمات عقود الموسم الجديد، بعدما انتعشت خزينة النادى بالمقابل المادى لاحتراف مصطفى محمد لصفوف جالطة سراى التركى، لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار.

إصابة المثلوثى بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.. وشيكابالا يعانى من آلام الظهر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن تفاصيل حالة ثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي ومحمد أشرف "روقا"، موضحًا أن شيكابالا يعاني من بعض الآلام في أسفل الظهر.

الزمالك يعلن سلبية مسحة كورونا للاعبين قبل مواجهة غزل المحلة

أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبية المسحة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفني قبل مواجهة غزل المحلة، وأجرى الفريق مسحة أمس وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات.