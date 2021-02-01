شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: لو حزنت من قدوم بواليا لما جددت عقدي مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤمن محمد شريف، لاعب الأهلي، بصعوبة مباراة فريقه ضد الدحيل القطري يوم الخميس المقبل بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن منافسهم يمتلك لاعبين على مستوى عال، قائلا: "الجميع يتحدث عن مواجهة بايرن ميونخ، ولكن نحن تركيزنا على اللقاء الأول أمام الدحيل؛ لأن هذه المباراة هي التي ستحدد هل سنواجه بايرن أم لا، والمباراة المقبلة هي التي ستحدد مركزنا.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: "متواجدون هنا لأننا بطل أفريقيا وسعداء جدا بذلك، لا نريد أن نكون ضيف شرف، أتينا مبكرًا لقطر ومستعدون ونريد تحقيق شيء، الأهلي ناد كبير لا يصح أن نخرج بشكل غير جيد، نؤدي كل ما علينا ونجتهد وهذا قدر لاعب الأهلي، مطالب بالفوز باستمرار، بيتسو موسيماني يرسل لنا على الإيميلات مباريات للدحيل لكي ندرسها، أرسل لنا مباراتين بخلاف المحاضرات الفنية، ونتابع الفريق جيدًا ونعلم عناصر القوة والضعف لديهم وسنعمل عليها".

وتابع: "الأهلي ناد كبير وجماهيره متواجدة في كل مكان، منظر تواجد جماهير الأهلي في قطر ليس بجديد، هم متواجدون في كل بلد عربي نذهب له، وفي إفريقيا أيضًا، القلعة الحمراء لها شعبية على مستوى العالم.

واستطرد: "الموسم الذي قضيته في إنبي صنع معي الفارق كثيرًا، كان السبب في العودة للأهلي أفضل وأقوى مما كنت، التواجد في الأهلي أصعب لأنك تعيش في ضغوط طوال الوقت، أجتهد وأتدرب وأعمل كل ما علي".

وأردف: "لا يوجد مركز مفضل بالنسبة لي، مركزي الأساسي جناح وأحفظ مهام هذا المركز وشاركت في مركز المهاجم، أؤدي في المركزين بشكل جيد لكني لو في مركز رأس الحربة أحرز أهدافًا أكثر.

وأوضح أنه "من الطبيعي أن يتواجد لاعبان وثلاثة أقوياء في المركز الواحد في الأهلي ، وإذا كنت متواجدًا في مركز المهاجم بمفردي وارد أن يكون هناك كسل، ولكن عندما يتواجد مهاجم أخر تولد منافسة، وإذا كنت حزينًا من عدم مشاركتي بعد التعاقد مع والتر بواليا فلن أجدد تعاقدي، جددت عقدي في الفترة التي كنت أجلس على دكة البدلاء".

واختتم حديثه: "الموضوع لم يكمل يومين مع أمير توفيق، ولم يكن هناك أي اختلاف نهائيًا".

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل يوم الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بمونديال الأندية، المقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.