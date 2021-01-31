الامارات | الشارقة يعير البرازيلي جوناثاس إلى حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يعير البرازيلي جوناثاس إلى حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على حسابه الرسمي " عبر " توتير " عن إعارة لاعبه البرازيلي جوناثاس دي خيسوس إلى نادي حتا حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن جوناثاس كان قد تعرض للإصابة في أول ظهور له مع الشارقة خلال مباراة ودية أمام النصر

.وتمنى نادي الشارقة لجوناثاس التوفيق مع فريقه الجديد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news