شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبر صلاح».. موقع إنجليزي يتغنى بأداء «الملك المصري» بعد مباراة وست هام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف موقع «أنفيلد» أداء لاعبنا محمد صلاح وتألقه وإحرازه هدفين في مباراة ليفربول ضد ويست هام في مقالة بعنوان «سوبر صلاح» حيث يقول إنه ساهم في تغيير شكل ليفربول على ملعب لندن.

ويكمل الموقع في وصف «صلاح» وليفربول: «الظهير انتعش، وسيطر خط الوسط على المباراة، وكان يمكن أن يكون الأداء أعلى، مع دعم إضافي من خط الوسط.

ويصف الموقع جيمس ميلنر بأن أداءه كان رائعًا في الشوط الأول، حيث أغلق وقدم دعما من العمق، وبالنسبة لجيني فقد لعب في خط الوسط مرة أخرى وكان جيدًا جدًا ثم يتساءل الموقع: «بعد أن سجل كل من فيرمينو وماني في شباك توتنهام، كان من العدل أن يشارك مو، أليس كذلك؟».

ويقول عن «صلاح»: «لقد كان ملكنا المصري رائعًا هنا، ولم يشارك بشكل كبير بلا مساحة في الثلث الأخير من الشوط الأول، ولكنه شارك بشكل كبير بعد الاستراحة، وصنع فرصة واحدة بنفسه ثم أظهر قدرة فنية كبيرة في الفرصة الثانية، لقد مر وقت منذ أن كان الريدز يشكلون تهديدًا للهجوم المضاد على فريق آخر، ولذلك كان من الرائع رؤية هذه الطريقة القديمة في تسجيل الأهداف مرة أخرى، وبعد الركض بدون أهداف منذ وقت ليس ببعيد، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن يكون صلاح هو الشخص الذي ساعد حقًا في إنهاء ذلك، اثنان ضد يونايتد، واحد مستبعد مع توتنهام وثنائية أخرى هنا لتعزيز تقدمه في قمة التهديف».