شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: الـ«var » يقتل متعة الدوري.. هدفنا الفوز بالبريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول سعادته للعودية للتسجيل وقيادة فريقه نحو تحقيق الفوز على مضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على استاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» بالموسم الجارى 2020-2021.

وقال صلاح: «لم أفكر في ذلك الأمر من قبل، ولكني سعيد جدًا بالنتيجة التي حققناها، أهم شيء هو الفوز، كنا في حاجة إلى ذلك الانتصار لأننا لم نفز في أكثر من مباراة، والأداء كان جيدًا والأهداف كذلك».

وعن غيابه التهديفي في المباريات الماضية في الدوري وعودته من جديد اليوم بهدفين أمام وست هام، قال صلاح: «هذا أمر يحدث، هذه هي كرة القدم، هناك فترات لا تستطيع فيها تسجيل الأهداف، هناك فرق بأكملها عانت من عدم التهديف، ثم عادوا من جديد، ولكن أهم شيء كما قلت هو الفوز، نحن نسير في الطريق الصحيح».

وتابع: «الفوز أمام توتنهام كان نقطة تحول لنا؟ أتمنى ذلك، ما زال أمامنا الكثير من المباريات، سنخوض مباراة بعد ثلاثة أيام (ضد برايتون)، ومباراة أخرى الأسبوع القادم (ضد مانشستر سيتي)، أتمنى أن نواصل تركيزنا ونتعامل مع كل مباراة على حدة».

وغاب ساديو ماني عن مباراة الليلة بسبب الإصابة، بينما تواجد روبرتو فيرمينو على دكة البدلاء حتى الدقيقة 68. ورغم ذلك، فإن صلاح قدم أداءً مميزًا وحافظ على مستواه، وعن ذلك قال مو: «إنها مسؤولية أكبر، ولكن سبق وأن لعبت بدونهما وفاز ليفربول، هما لاعبان جيدان بكل تأكيد، ويساعدان الفريق بقدر إمكانياتهما، ولكني لا أريد التقليل من قيمة شاكيري وأوريجي، قدما مباراة جيدة اليوم».

واستكمل: «لمستي في هدفي الأول؟ دائمًا ما أتدرب عليها، بعد انتهاء الجلسات التدريبية، أحصل على الكرات وأتدرب على تسديدها من مختلف الجهات، أمر جيد أن أسجل كما تدربت، هذا يمنحني سعادة كبيرة».

وأردف: «بالطبع لدينا هدف وهو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، إذا لعبت بدون هدف فلن تستطيع الوصول إلى أي شيء، جميع الفرق في حالة تركيز، الجميع يريد الفوز بالدوري، حتى في ظل الغيابات التي نعاني منها الآن، إذا نظرت إلى الفريق ستجد أن الجميع يؤدي كل ما لديه، هدفنا الدوري وسنرى ما سيحدث».

وردًا عما إذا كان يستهدف الفوز بلقب هداف الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي حيث يتصدر حاليًا القائمة بـ15 هدفًا، أجاب صلاح ضاحكًا: «هدفنا الفوز بالدوري». وقال محمد صلاح عقب نهاية اللقاء: «فوز كبير لنا خارج ملعبنا، لقد كانوا فريقا صعبا. أنا أحب وست هام، لقد سجلت العديد من الأهداف ضدهم».

وأضاف محمد صلاح: «أود إعطاء الثناء لشاكيري بسبب تمريرته، الكرة جاءت على قدمي بالضبط، كانت كرة رائعة من شاكيري، اللمسة الأولى كانت جيدة والانهاء كذلك، لم أتوقع أنه سيمرر بهذا الشكل».

وتابع نجم ليفربول: «لست معجبا بتقنية الفيديو إنها تقتل كرة القدم، لا أريد أن أشتكى لأنه سيتم معاقبتى لكننى لست معجبا بهذه التقنية».

وقال محمد صلاح عن سباق اللقب: «السيتي كانوا يعانون في بداية الدوري، ونحن عانينا مؤخرا، نحن فقط نحتاج للفوز».