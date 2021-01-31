شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد فوزه على وست هام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت منذ قليل مباراة ليفربول ضد وست هام والتي أنهاها ليفربول لصالحه بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، أحرز أهداف ليفربول كلا من محمد صلاح (هدفين ) في الدقائق 57 و68 ثم فينالدوم في الدقيقة 84 من المباراة، بينما أحرز هدف وست هام اللاعب كريج داوسون في الدقيقة 87 من المباراة.

بهذه النتيجة يصعد فريق ليفربول إلى المركز الثالث في الدوري الانجليزي حيث أصبح يملك 40 نقطة من 21 مباراة بينما تراجع فريق ويست هام إلى المركز الخامس بعد تجمد رصيده عند النقطة 35 من 21 مباراة.

ومازال فريق مانشستر سيتي متصدرًا بعدما جميع 44 نقطة من 20 مباراة يليه مانشستر يونايتد حيث جمع 41 نقطة من 21 مباراة ثم يأتي فريق ليستر سيتي في المركز الرابع والذي يملك 39 نقطة من 21 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الانجليزي موضحًا فيه عدد المباريات والنقاط وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه من الأهداف لكل فريق.