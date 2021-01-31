الليغا: تعادل سلبي بين غرناطة وسيلتا فيغو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

ضمن منافسات ​الجولة 21​ من ​الدوري الاسباني​، انتهى اللقاء بين ​غرناطة​ ونظيره ​سيلتا فيغو​ بالتعادل السلبي بنتيجة 0-0.



وبهذا التعادل السلبي، اضاف غرناطة نقطة الى رصيده حيث يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة، في حين يحتل سيلتا فيغو المركز 10 برصيد 25 نقطة.

وكان اداء الفريقين في الشوط الاول متقارب من حيث الاداء، حيث لم يشهد اي خطورة تذكر من جانب الفريقين، حيث اعتمد اللعب وسط الملعب، في ظل غياب اللمسة الاخيرة من جانب سيلتا فيغو الذي كان الجانب الافضل في اللقاء، لينتهي الشوط الاول سلبي 0-0.

وفي الشوط الثاني، واصل سيلتا فيغو هجماته على مرمى غرناطة، لكنه لم ينجح في ترجمة الفرص التي صنعها لاهداف في ظل تراجع غرناطة الى مناطقه الدفاعية واعتماده على الهجمات المرتدة، واجرى مدرب فيغو تبديلات من اجل تنشيط الخط الهجومي والاستفادة من تذبذب مستوى غرناطة لحصد نقاط المباراة لكن السيلتا فشل ايضاً في خطف هدف الفوز لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي 0-0.