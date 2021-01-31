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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب الدوري الالماني بعد نهاية مباريات يوم الاحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021
نجح فريق فولفسبورغ من تحقيق نتيجة جيدة حيث حقق الانتصار بثلاثية نظيفة امام فريق فرايبورغ، ليتقدم في الترتيب نحو المركز الثالث في حين حافظ البارن على صدارته ولايبزيغ ظل وصيفاً له بعد نهالية مباريات يوم الاحد ضمن منافسات الجولة 19 في البوندسليغا.
ترتيب الدوري الالماني بعد نهاية مباريات يوم الاحد في الجولة 19 :
1 - بايرن ميونيخ : 45 نقطة.
2 - لايبزيغ : 38 نقطة.
3 - فولفسبورغ: 35 نقطة.
4 - انتراخت فرانكفورت: 33 نقطة.
5 - باير ليفركوزن : 32 نقطة.