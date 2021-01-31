ترتيب الدوري الالماني بعد نهاية مباريات يوم الاحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

نجح فريق ​فولفسبورغ​ من تحقيق نتيجة جيدة حيث حقق الانتصار بثلاثية نظيفة امام ​فريق فرايبورغ​، ليتقدم في الترتيب نحو المركز الثالث في حين حافظ البارن على صدارته و​لايبزيغ​ ظل وصيفاً له بعد نهالية مباريات يوم الاحد ضمن منافسات الجولة 19 في ​البوندسليغا​.

