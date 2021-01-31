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ترتيب الدوري الالماني بعد نهاية مباريات يوم الاحد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب الدوري الالماني بعد نهاية مباريات يوم الاحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

نجح فريق ​فولفسبورغ​ من تحقيق نتيجة جيدة حيث حقق الانتصار بثلاثية نظيفة امام ​فريق فرايبورغ​، ليتقدم في الترتيب نحو المركز الثالث في حين حافظ البارن على صدارته و​لايبزيغ​ ظل وصيفاً له بعد نهالية مباريات يوم الاحد ضمن منافسات الجولة 19 في ​البوندسليغا​.

ترتيب الدوري الالماني بعد نهاية مباريات يوم الاحد في الجولة 19 :

1 - ​بايرن ميونيخ​ : 45 نقطة.

2 - لايبزيغ : 38 نقطة.

3 - فولفسبورغ: 35 نقطة.

4 - ​انتراخت فرانكفورت​: 33 نقطة.

5 - ​باير ليفركوزن​ : 32 نقطة.

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