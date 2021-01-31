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صلاح: فوز كبير امام فريق صعب.. ولا احب تقنية الفار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

تحدث النجم المصري محمد صلاح جناح ​​ الانكليزي بعد فوز فريقه على ​وست هام​ يونايتد بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 21 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية:" إنه فوز كبير ومهم لنا، وست هام فريق صعب".

وواصل:" نحتاج لمواصلة تحقيق الفوز، أعلم أن هناك مسؤولية كبيرة، لكني لعبت بدون ماني وفيرمينو من قبل وفزنا".

واضاف:" لا أحب تقنية الفيديو، لقد قلت ذلك سابقاً، إنها تقتل كرة القدم".

وكان تقنية الفيديو قد ألغت هدفًا لـ محمد صلاح في مباراة الجولة الماضية أمام توتنهام.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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