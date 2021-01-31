راتب ميسي الأسطوري يثير الجدل

أثار العقد الأسطوري للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الكثير من الجدل، بعدما كشفت عنه صحيفة «الموندو» الإسبانية، وتبين خلاله حصول أفضل لاعب في العالم 6 مرات على حوالي 138 مليون يورو سنوياً منذ عام 2017.

وعنونت صحيفة «الموندو»: «العقد الفرعوني الذي يدمر برشلونة»، مرفقاً بالرقم 555.237.619 يورو، أي أن ميسي نال أكثر من نصف مليار يورو من برشلونة منذ 2017 فقط عندما جدد عقده لمدة 4 سنوات.

وبحسب الصحيفة "يرتفع العقد إلى اجمالي 555,237 مليون يورو موزع على أربعة مواسم ، حتى انتهائه في 30 يونيو المقبل،وهذا الرقم هو مجموع راتبه الثابت، حقوق صورته، سلسلة من المكافآت غير المنشورة حتى الآن، رسوم ومجموعة مكافآت متوقفة على أهداف محدّدة".

وتابعت "نال اللاعب 511,299 مليون يورو، أي نحو 92% من الإجمالي الذي يطمح إليه".

وشرحت أن "المبلغ الصافي، بعد حسم الضرائب وخصومات الضمان الاجتماعي يمثل أكثر من نصف هذا المبلغ: نحو 297 مليون يورو".

ومن دون احتساب حقوق الصورة، يحصد ميسي 138,8 مليون يورو (صافي 74,9 مليوناً) سنوياً، أي 380 ألف يورو (صافي 210 آلاف يورو) يومياً.

وبعد توقيعه عقداً جديداً مع برشلونة، حصل ميسي تلقائياً على مكافأة تمديد بلغت أكثر من 97 مليون يورو، حصدها على دفعتين في ديسمبر 2017 ثم ديسمبر 2018. وفي المناسبة عينها، ارتفع بنده الجزائي من 250 إلى 700 مليون يورو.

وبحال إحرازه دوري أبطال أوروبا، ينال ميسي مكافأة بقيمة 3,5 مليون يورو، وهو ما لم يحصل منذ تمديد عقده.

في المقابل، اذا احرز الدوري الاسباني (مرتان منذ 2017) تبلغ المكافأة 2,3 مليون يورو، والكأس المحلية (مرة) 591 ألف يورو.

ويحتوي عقد ميسي على 30 صفحة وهو "الأكبر في تاريخ الرياضة" بحسب الصحيفة الإسبانية. وقد بقي سرياً حتى يوم السبت.

وتأتي هذه الأرقام في ظل الحديث عن ديون كبيرة يرزح برشلونة تحتها، وهو دون رئيس حالياً في ظل تأجيل الانتخابات إلى 7 مارس المقبل بسبب فيروس كورونا.

من جهته، شجب نادي برشلونة تسريب عقد ميسي، وأعلن أنه سيقاضي الصحيفة التي نشرته.

وقال برشلونة، في بيانه: «في ضوء المعلومات المنشورة في صحيفة «الموندو»، بخصوص العقد الاحترافي الموقع بين النادي وليونيل ميسي، يأسف النادي لنشر هذا العقد، كونه وثيقة خاصة يحكمها مبدأ السرية بين الطرفين».

وأضاف: «ينفي نادي برشلونة بشكل قاطع أي مسؤولية عن نشر هذه الوثيقة، وسنتخذ الإجراء القانوني المناسب ضد صحيفة الموندو، بسبب أي ضرر قد يحدث نتيجة لهذا المنشور».

وختم برشلونة: يعبر النادي عن دعمه المطلق لميسي، خاصة في مواجهة أي محاولة لتشويه صورته، والإضرار بعلاقته مع الكيان الذي عمل فيه، ليصبح أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم.

ودافعت وسائل اعلام كتالونية عن العقد، وقالت ان ميسي يستحق كل مبلغ قدم له،حيث انه يساهم في دخول أموال كثيرة للنادي، وأكد مارك مينشين (خبير إقتصادي ) ان برشلونة يحصل على 95 مليون يورو سنوياً من بيع التذاكر ،وميسي يساهم في 20 مليون يورو منها،وللمستقبل فالإبقاء عليه يضيف لميزانية النادي أفضل من عدم وجوده.