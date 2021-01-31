شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: مساندة جمهور الأهلي بقطر أسعدتنا.. و"الغل" في الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق يمن أشرف لاعب الأهلي، على استعدادات فريقه لمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل في افتتاح منافسات الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية وعن مستواه في الفترة الأخيرة، مؤكدا: "أتعب وأجتهد وكنت أسمع انتقادات وأغلق أذني وأعمل في الملعب من أجل إسعاد جماهير الأهلي".

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "لا أحب الحديث أو الاستماع للانتقالات التي توجه لي، وأستمع لأشخاص قليلين عندما يتحدثون معي عن السلبيات مثل والدي وأخي، وأغلق فمي وأحاول أن أخرج (الغل) في الملعب، لأنني ألعب في أكبر نادي بإفريقيا، وجماهير الأهلي تفكر دائما في القادم لصنع تاريخ، وما أفكر فيه دائما هو كيف أجتهد لأجعل الجماهير سعيدة".

تابع: "لا يفرق معي المركز الذي ألعب به داخل الملعب سواء قلب الدفاع أو الظهير الأيس، وألعب منذ فترة طويلة في مركز المساك، ولكني ألعب ظهير أيسر مع منتخب مصر، ولدي مرونة وأندمج سريعًا، وأعلم التحركات وحساسية المركزين، والتوفيق يأتي للمجتهد، والمدير الفني يسألني في أي مركز أفضل اللعب، وأنا أؤكد له أن الأهم هو التواجد في الملعب والمشاركة في أي مركز,

أردف: "فزنا ببطولة إفريقيا بصعوبة، حيث خضنا مباريات في أجواء كورونا ومواجهات صعبة خارج ملعبنا، ولابد أن نبذل مجهودات مضاعفة هنا، واللاعبون يفكرون بطريقة مختلفة عن الجماهير، نحن نفكر في الخطوة الأولى أولا قبل الثانية ، نفكر في مباراة الدحيل أولا، هو فريق صعب ويمتلك لاعبين مهاريين، وستكون مباراة صعبة على أرضهم، ونحن ندرس عبورهم أولًا.

أشار:" أسعدنا استقبال جماهير الأهلي في قطر والمساندة من الجماهير، وهذا وضع علينا مسؤولية أكبر، وأننا لابد أن نحارب من أجل إسعادهم سواء في مصر أو جماهيرنا في أي مكان بالعالم، وسعداء بأننا سنسمع تشجيعهم، والجماهير تعطينا حماس وفاعلية أكبر، أوقات الفريق يكون مضغوطًا في الملعب، ولكن عندما تشجعنا الجماهير يعطينا هذا الدافع المطلوب، وأنا أشكر الجماهير على مساندتهم لنا دائمًا".

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل يوم الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بالمونديال العالمي، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.