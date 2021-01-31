شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور : حصلت على 100 جنيه بعد إدارة مباراة الأهلى و الزمالك موسم 96.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة أنه حصل على 100 جنيه بعد إدارته لقمة الدوري بين الأهلي و الزمالك موسم 96، وحصل الطاقم بالكامل على 360 جنيه بواقع 100 جنيه لحكم الساحة وثنائي المساعدين وحصل الحكم الرابع على 60 جنيه وقتها، وأضاف الغندور فى لـ"الخليج 365" مستحقات الحكام وقتها كانت ضعيفة مقارنة ببعض الدول الأخري فمثلا الدوري التونسي وقتها كان يحصل الحكام على 200 دولار فى المباراة الواحدة.

وحل الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام السابق جمال الغندور ضيفًا على مؤسسة الخليج 365، وأجرى ندوة موسعة تطرقت للحديث فى جميع الملفات الشائكة، وتحدث فيها عن آرائه فى مختلف الملفات في الساحة الكروية، وتحدث جمال الغندور عن رأيه في تجربة الـvar والاتهامات التي توجه للتقنية وهل تقنية الفيديو تجامل الأهلي والزمالك والأندية الكبرى فقط.

كما تطريق الغندور عن العديد من الملفات الهامة بملف التحكيم و الحكام، ورأيه في إسناد مباراة الأهلي و الزمالك لحكام مصريين وعدم الاستعانة بحكام أجانب.

وكان فى استقبال الحكم الدولي جمال الغندور خلال حضوره لمقر ”الخليج 365” دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ الخليج 365، وعمر الأيوبى مدير تحرير قطاع الرياضة، ومحمد مراد نائب رئيس القسم الرياضي وقام بعمل جولة فى مقر مؤسسة الخليج 365 للاطلاع على سير العمل فى المؤسسة وطريقة النشر وأشاد بسير العمل المنظم فى المؤسسة و أنها مؤسسة عملاقة لديها إمكانيات جبارة.