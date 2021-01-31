شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. عمر السعيد يوقع على عقود إعارته للجونة "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى عمر السعيد، مهاجم الزمالك، إجراءات انتقاله إلى نادي الجونة، وتم توقيع عقود الانتقال على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، في حضور اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس الزمالك، وحسام الزناتي المدير الرياضي لفريق الجونة.

وكان الخليج 365 قد أعلن منذ قليل عن انتقال عمر السعيد رسميا إلى فريق الجونة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، تبدأ فى يناير الجارى، ووافقت إدارة الزمالك على العرض المقدم من الجونة لاستعارة عمر السعيد قبل غلق باب القيد بساعات.



عمر السعيد في الجونة



عمر السعيد

واستغنى الزمالك عن خدمات عمر السعيد بعد التعاقد مع مروان حمدى وسيف الدين الجزيرى، لتعويض رحيل مصطفى محمد الذى انتقل لصفوف جالطة سراى التركى لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

من ناحية أخرى، عقد البرتغالي باتشيكو جلسة مع أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك على هامش المران الجماعي اليوم، وأكد المدرب البرتغالي للاعب موافقته على عودته للفريق لقناعته الكاملة بإمكانياته الفنية والبدنية وليس لتكريمه وإنهاء مسيرته مع الزمالك، وقال باتشيكو لأيمن حفنى أنه يثق تماما في قدراته وإمكانياته الفنية وإنه سيكون له دور مع الفريق خلال المرحلة القادمة، مطالبا اللاعب بضرورة بذل جهد مضاعف في برنامجه التأهيلي لسرعة تجهيزه بدينا ليكون جاهز للمشاركة في المباريات بشكل طبيعى خلال الفترة المقبلة.

وأكد أيمن حفنى لباتشيكو أنه سيبذل قصاري جهده لينال ثقة الجهاز الفني للزمالك ومساءلة المشاركة من عدمه أمر يخص المدير الفني وحده، مشددا على عدم مطالبته نهائيا بالمشاركة في المباريات وأنه تحت أمر الفريق سواء داخل الملعب أو خارجه.

فى سياق آخر، قال أيمن حفنى، لاعب الزمالك، إن جيل الفريق الأبيض الحالى يستحق التتويج ببطولة الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا، موضحا أن قوام الفريق يضم كوكبة مميزة من اللاعبين القادرين على إسعاد الجماهير.

وأضاف حفنى، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك، والذى يقدمه محمد أبو العلا: "لم أرد الرحيل عن الزمالك والآن هدفى إنهاء مسيرتى بالقميص الأبيض وعبد الحليم على أول من تحدث معى وأخطرنى بأن إدارة نادى الزمالك تنتظرنى والحمد لله عودتى لبيتى".

وتابع: "شيكابالا دعمنى بشكل وقالى أن شاء الله تنهى مسيرتك فى نادى الزمالك وسأنزل التدريبات اليوم وباتشيكو مرحب بوجودى وانضمامى للزمالك تأخر 5 سنوات لكن البطولات وحب الجماهير عوضانى عن الأمر".

واستطرد:" أديت برنامج تأهيلى تحت قيادة عمرو المطراوى أخصائى التأهيل لتحديد موعد عودتى إلى الملاعب وإن شاء الله نقدر نفوز بدوري أبطال أفريقيا والدورى هذا الموسم الحالى وأشكر جمهور الزمالك على دعمي".