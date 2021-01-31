شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى لليد: مصر قدمت سيمفونية رائعة بتنظيم المونديال وأشكر الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، عن سعادته بختام النسخة رقم 27 من بطولة العالم رغم ظروف جائحة كورونا. وقال مصطفى فى حفل الختام، "فعلناها، فعلناها وتم اختتام نسخة رقم 27 من بطولة العالم مصر 2021".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولى لليد، "أهنئ الدنمارك بتحقيق بطولة العالم والسويد على المركز الثانى وإسبانيا بتحقيق الميدالية البرونزية.. لعبنا معا سيمفونية رائعة بتنظيم بطولة العالم، وأرسل تحياتى للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بدعمنا لإقامة هذه النسخة رغم جائحة فيروس كورونا".

وتابع رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، "أشكر الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بعد تنظيم تلك النسخة فى ذلك الوقت الصعب".

وواصل حديثه "أشكر أيضا اللجنة المنظمة ومدير البطولة حسن لبيب ورئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد هشام نصر" ، و شركة تذكرتي و بريزنتشن برئاسة منتصر النبراوي وجميع القائمين على البطولة بعد خروجها بهذا الشكل المشرف".

واختتم كلمته "أتمنى للجميع حظا موفقا على أن نلتقى مجددا فى النسخة التالية عام 2023