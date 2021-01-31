شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: هشجع الأهلي في مونديال الأندية وأتمنى فوزهم بالبطولة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، دعمه للأهلي في مواجهة الدحيل القطري المقرر لها الخميس المقبل، فى افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وقال حلمي طولان خلال حواره لـ"الخليج 365": سأشجع الأهلي لأنه يمثل مصر، وأتمنى أن يحصل على البطولة، ومش معنى أنى أنتمى لنادى الزمالك أكره الأهلي، ليه ما احترمش الناس، ليه ما يبقاش تصرفاتنا وسلوكنا حضارى، وليه لما أشوف حاجة حلوة في الأهلي ما قلش عليها، ولم أقلق من ردة فعل جماهير الزمالك بسبب ظهوري على قناة الزمالك".

ويعتبر حلمى طولان، من أهم المدربين أصحاب الخبرة فى مسابقة الدوري الممتاز، كما يعد واحدا من رموز نادى الزمالك على مدار تاريخه وساهم فى التتويج بعدد من البطولات التى سجلت فى تاريخ القلعة البيضاء.

يعود النادي الأهلي إلى بطولة كأس العالم للأندية بعد أكثر من 7 سنوات من الغياب عن البطولة، وتحديدا منذ 2013، ليضرب موعدا مع فريق الدحيل القطري يوم 4 فبراير على ملعب استاد المدينة التعليمية، والتي تستضيفها الدوحة.

وصعد الأهلي إلى بطولة مونديال الأندية، بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019\2020، من خلال الفوز على الزمالك بنهائى البطولة الأفريقية بنتيجة 2\1 على ملعب استاد القاهرة.

ويأمل النادي الأهلي عبور عقبة نادي الدحيل القطري الذي يضم كوكبة من النجوم، لمواجهة بايرن ميونخ في نصف النهائي، ومحاولة تحقيق ميدالية في هذه البطولة، كما فعلها في 2006، عندما أحرز المركز الثالث على حساب كلوب أمريكا المكسيكي.