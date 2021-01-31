شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلى، إن فريق النادى الأهلى بدأ تدريباته استعدادا لمباراته مع الدحيل القطرى فى كأس العالم للأندية، مردفا:"أجريت مسحة كورونا والنتيجة إيجابية، واتصلت بالفريق وهم مستمرون بالبرنامج، وطالعين في مهمة نشرف مصر ونحقق طموح النادى الأهلى والجماهير، وادعوا لنا ربنا يكرمنا في المباراة يوم الخميس".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، إن الفريق بدأ أول تدريب بالأمس قائلا:"شفت استقبال الجمهور النادى الأهلى والواحد فخور أنه مصرى، ويجب أن نفصل دائما بين السياسة والرياضة، الفريق المنافس قوى وكذلك الأهلى، والناديين عربيين، ونتمنى التوفيق لمن يجاهد أكبر، واستقبال الجماهير للنادى الأهلى نفتخر به وكل الأمور على ما يرام، ولا ندخل الرياضة في السياسة، ونتمنى مباراة طيبة"

وأردف المدير التنفيذي للنادي الأهلى: "العامرى فاروق كان بيكلمنى وفوجئت أنه مصاب بكورونا".