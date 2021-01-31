شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الدحيل فريق خطير والفوز عليه يتطلب الأداء القوى والتركيز العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن الاستعداد لمواجهة الدحيل القطري في كأس العالم للأندية لا يختلف عن ي مباراة أخرى يخوضها الفريق الأحمر، مؤكدا أن الإعداد لمباراة الدحيل مثل أي مباراة في الدوري أو إفريقيا، وقال في تصريحات لقناة الأهلي: "الإصابات جزء من اللعبة ولكن الإصابات التي يتعرض لها لاعبي الأهلي تتكرر منذ قدومي لتدريب الفريق الأحمر، والسببت في ذلك يرجع إلى ضغط المباريات وأن كل لاعب يريد المشاركة في كل المواجهات وعندما يشعر بالآلام في العضلة الخلفية يكمل اللعب حتى يتعرض للإصابة، سنحاول في الفترة المقبلة إيجاد المزيد من الحلول لهذه الإصابات".

وتابع: برامج الإعداد للمباريات أصبحت مختلفة عن الماضي لذلك شاهدتم لاعبي الأهلي وهم يشاهدون مباريات الدحيل القطري أثناء السفر من القاهرة إلى الدوحة لدراسة الفريق بشكل جيد، وقبل ذلك كانت هذه مهمة المدير الفني فقط، مشيرا إلى أن الدحيل فريق قوي وخطير ولديه خط هجوم قوي للغاية يضم ثنائي من البرازيل مميزين جدا، ومدافعين على أعلى مستوى مثل مهدي بنعطية لاعب يوفنتوس السابق.

وقال: حذرت لاعبي الأهلي من الدحيل، ويجب أن نلعب بقوة أمام الدحيل ونكون في قمة التركيز ونقدم أداء مميزا حتى نستطيع أن نحقق الفوز، وعندما توليت تدريب الأهلي قبل 4 شهور كانوا يطالبونني بالفوز بدوري أبطال إفريقيا ثم كأس مصر والآن كأس العالم للأندية، وهذا أمر طبيعي.

وعن مواجهة بايرن ميونيخ في نصف النهائي قال: "الناس تتحدث عن مباراة بايرن ميونيخ، ولكن كيف سنلعب ضد بايرن إذا لم نحقق الفوز على الدحيل".

وبعث برسالة للاعبي الأهلي قائلا: "أقول للاعبي الأهلي دائما قدموا كل ما لديكم خلال هذه البطولة القوية التي تضم فرق أصحاب مستوى فني عالي وميزانيات ضخمة، الأهلي ليس أقل من هذه الفرق وقيمة النادي وصورته العالمية كبيرة للغاية".

وأوضح: "أخبرت اللاعبين أن كل المصريين يساندونهم لأننا نمثل مصر وأيضا كل جماهير إفريقيا تشجعهم في مونديال الأندية"