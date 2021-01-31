شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الدنمارك عن تنظيم مصر: كل شيء طلبناه تم تنفيذه بشكل رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نيكلاس لاندين حارس مرمى منتخب الدنمارك، بطل بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى، على الإشادة فى رسالة مسجلة بتنظيم بطولة العالم - مصر 2021، حيث وقف فريقه على منصة التتويج بعد حصده الميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي.

وقال لاندين فى فيديو مصور قبل حفل ختام البطولة: "إنها بطولة منظمة بشكل جيد هذا العام"، موضحًا: "كل شيء طلبناه تم تنفيذه، هذه البطولة أثبتت أن كل شيء ممكن، أرى أنه كان قرارًا صائبًا للعب هذه البطولة.

وأتم أفضل لاعب فى العالم عام 2019: "هناك فى الدنمارك الكثير من الناس يشاهدون الحدث على شاشات التلفزيون ويشعرون أن هناك ما يستحق المتابعة".

وتوج منتخب الدنمارك ببطولة العالم لكرة اليد للمرة الثانية على التوالى، بينما حقق منتخب السويد المركز الثانى والميدالية الفضية، فيما ظفر منتخب الإسبانى بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.