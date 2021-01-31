شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الكرة فى الزمالك تنهى ملف مستحقات اللاعبين بعد الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة الكرة فى نادي الزمالك، برئاسة أشرف قاسم المشرف على الكرة، على بدءتجهيز ملف المستحقات المتأخرة للاعبي فريق الكرة الأول، وذلك عقب الانتهاء من الانتقالات الشتوية الجارية والتي تنتهي فى الثانية عشرة منتصف الليل، بعدما نجح الزمالك في ضم كل من سيف الجزيري من المقاولون العرب ومروان حمدى من المقاصة وأيمن حفني فى صفقة انتقال حر.

وأكد أشرف قاسم للمقربين أنه يركز حاليا على الوفاء بالتزامات النادي لصالح اللاعبين لفرض مزيد من الاستقرار داخل الفريق، مشددا على أن إدارة الكرة في النادي تقدر صبر اللاعبين على مستحقاتهم المتأخرة، وأنهم تحملوا الظروف التى يمر بها النادي دون أي تأثير علي مسيرة الفريق في البطولات التي ينافس فيها خلال الموسم الحالي.

من ناحية أخرى، وافق مسئولو نادي الزمالك علي اعارة يوسف محمود مدافع مواليد 2000 إلى نادي زد، لمدة 6 أشهر، بعدما قام اللاعب قام بتمديد عقدة موسم اضافه لينتهي عقده 2025.

كما قرر الزمالك إعارة محمد أسامة أوتاكا الظهير الأيمن مواليد 99 إلى اسوان لمدة 6 أشهر اللاعب.

اللاعب قام بتوقيع عقود لمدة 3 سنوات قادمة مع الزمالك بعد الموافقة على الاعارة .

كما وقع مجلس إدارة نادي الزمالك عقود احتراف مع الثنائي سيد عطية وأحمد نادر السيد، حارسا فريق الشباب بالنادي ، ووقع سيد عطية عقد لمدة 5 سنوات بينما وقع أحمد نادر عقد لمدة 3 سنوات وهناك اتجاه قوي لقيد أحمد نادر في القائمة الأفريقية، وتواجد سيد عطية برفقة بعثة منتخب مصر للشباب في تونس مؤخرا للمشاركة في أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، والتي لم تشارك فيها مصر بسبب انتشار فيروس كورونا في صفوف البعثة قبل خوض أولي المباريات.