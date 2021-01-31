شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي الثانى بقطر.. محاضرة فنية للاعبين وهاني وسليمان يواصلان التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر. شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التى خضع لها اللاعبون فى مران اليوم.

فى الوقت الذى استكمل فيه وليد سليمان ومحمد هانى تنفيذ برنامجهما التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية.

وركز الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني على المران ‏بالكرة خلال المران الذى أقيم اليوم، الأحد، فى ثانى تدريبات الفريق بالدوحة، وأجرى أكثر من تقسيمة فنية استعدادًا لمواجهة الدحيل ‏القطري.‏

وقسم موسيمانى خلال مران الأهلى اللاعبين إلى أربع مجموعات، وذلك فى إطار التحضيرات الخاصة ‏بمباراة الدحيل فى بداية مشوار الفريق فى مونديال الأندية.‏

وكان موسيمانى قد عقد محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق مران الأهلى على ملعب الجامعة، تحدث فيها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التى خضع لها اللاعبون فى المران.

وشارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى جزء من تدريبات الكرة مساء اليوم الأحد، خلال مران الفريق الثانى فى قطر، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم.

وغاب الشحات عن تدريبات الكرة أمس بسبب شكواه من شد خفيف فى العضلة الخلفية، قبل أن يدخل اليوم فى جزء من التدريبات فى إطار تحضيره للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الدحيل الخميس المقبل، فى بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير

ويستعد الأهلى لمواجهة الدحيل القطرى الخميس المقبل، فى افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.