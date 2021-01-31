أخبار الأهلى اليوم الأحد 31 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 31 / 1 / 2021 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها استعدادات الأهلي لخوض مباراته ضد الدحيل بكأس العالم للأندية وخوض المران الثاني في قطر.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر. شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التى خضع لها اللاعبون فى مران اليوم. فى الوقت الذى استكمل فيه وليد سليمان ومحمد هانى تنفيذ برنامجهما التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية.

مران الأهلي الثانى بقطر.. محاضرة فنية للاعبين وهاني وسليمان يواصلان التأه

كشفت مصادر مقربة من العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، أنه أصيب بفيروس كورونا، وتم عزله فى منزله وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة، والحصول على بروتوكول العلاج للتعافي من الفيروس اللعين. وقالت المصادر المقربة من نائب رئيس النادى الأهلى، إنه أجرى مسحة كورونا وأثبتت إيجابيتها، وعلى الفور عزل نفسه فى المنزل تنفيذا للإجراءات الاحترازية. حسين الشحات يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من إصابة الخلفية أعلنت قناة الأهلي تعافي حسين الشحات من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية ومشاركته في مران الأهلي الثانى بقطر، استعداداً لمواجهة الدحيل القطري المحدد لها الخميس المقبل بافتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية. وغاب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي الأول للفريق في قطر، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل. حسين الشحات يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من إصابة الخلفية

إصابة العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى بفيروس كورونا

تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الأحد، شهادة الفيفا الخاصة بمشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر، حيث يواجه بطل أفريقيا نظيره الدحيل القطري الخميس المقبل فى مستهل مشوار الفريقين بالبطولة الدولية التى تجمع أبطال القارات من الأندية. ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر تويتر صوراً تسلم الخطيب لشهادة الفيفا. وتخضع بعثة الأهلي في قطر لمسحتى كورونا قبل مباراة الدحيل القطرى، المقرر لها الخميس المقبل فى كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن تُجري البعثة مسحة غداً، الاثنين، على أن تكون المسحة الثانية الأربعاء، أى قبل يوم واحد من مواجهة الدحيل فى أولى مواجهات المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

فيفا يسلم الأهلى الشهادة الخاصة بمشاركته فى مونديال الأندية للمرة السادسة

تخضع بعثة الأهلي في قطر لمسحتى كورونا قبل مباراة الدحيل القطرى، المقرر لها الخميس المقبل فى كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن تُجري البعثة مسحة غداً، الاثنين، على أن تكون المسحة الثانية الأربعاء، أى قبل يوم واحد من مواجهة الدحيل فى أولى مواجهات المارد الأحمر بكأس العالم للأندية. وكانت بعثة الأهلي قد تلقت إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية التي تم إجراؤها مساء أمس الأول فور الوصول إلى قطر جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين باستثناء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي جاءت مسحته إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التي قامت بها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات، وعدم ظهور أي أعراض عليه، أو تأثير سلبي، حيث تبقى حالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية ، وبناء عليه؛ تم عزل العميد مرجان بشكل مؤقت.

الأهلي يخضع لمسحتى كورونا قبل مباراة الدحيل فى كأس العالم للأندية

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلى، إن فريق النادى الأهلى بدأ تدريباته استعدادا لمباراته مع الدحيل القطرى فى كأس العالم للأندية، مردفا:"أجريت مسحة كورونا والنتيجة إيجابية، واتصلت بالفريق وهم مستمرون بالبرنامج، وطالعين في مهمة نشرف مصر ونحقق طموح النادى الأهلى والجماهير، وادعوا لنا ربنا يكرمنا في المباراة يوم الخميس". وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، إن الفريق بدأ أول تدريب بالأمس قائلا:"شفت استقبال الجمهور النادى الأهلى والواحد فخور أنه مصرى، ويجب أن نفصل دائما بين السياسة والرياضة، الفريق المنافس قوى وكذلك الأهلى، والناديين عربيين، ونتمنى التوفيق لمن يجاهد أكبر، واستقبال الجماهير للنادى الأهلى نفتخر به وكل الأمور على ما يرام، ولا ندخل الرياضة في السياسة، ونتمنى مباراة طيبة" .

أول تعليق من محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بعد إصابته بكورونا