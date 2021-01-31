شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز 17 مليون جنيه لصرفها لفريق كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش فريق اليد بنادي الزمالك مرحلة صعبة للغاية بسبب تراكم مستحقات اللاعبين، فى الآونة الأخيرة والتى وصلت إلى 17 مليون جنيه.

وكشف مصدر مطلع بنادي الزمالك أن الـ 17 مليون جنيه المطلوبة لفريق كرة اليد عبارة عن مقدمات عقود اللاعبين للموسم الجديد، ورواتب 4 أشهر لم يحصلوا عليها ونسبة المشاركة عن الموسم الماضي، بالإضافة إلى مكافأة الفوز ببطولة أفريقيا وبطولة السوبر.

وقال المصدر، إن كل المستحقات المطلوبة للاعبي اليد يوجد بها مستندات رسمية تؤكد أحقية اللاعبين في الحصول على هذه الأموال، موضحا فى الوقت نفسه أن مسئولي قطاع اليد فوجئوا باختفاء قرار مجلس الإدارة الخاص بصرف مكافأة خاصة لبطولتى أفريقيا والسوبر، حيث قام المجلس السابق باتخاذ القرار لكن بعد مراجعة الأوراق لم يجد أحد صورة القرار الرسمية.

ونشر ”الخليج 365” فى وقت سابق صورة من الشكوي المقدمة من جانب لاعبى فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى الاتحاد المصرى لكرة اليد بسبب عدم حصول الفريق على مستحقاته المتأخرة، وأخذ أكثر من وعد بتوفير جزء من المستحقات المتأخرة من اللجنة الثلاثية التى تدير النادى ولكن دون تنفيذها.

يذكر أن اللاعبين لديهم مستحقات متأخرة من موسم 2020/2019 تصل لنسبة 50 فى المائة من نسبة العقود، بالإضافة إلى عدم الحصول على مكافأة أفريقيا، وكذلك السوبر الأفريقي، ولم يصرفوا شهور (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020_ويناير 2021)، وقد توقف مجلس إدارة النادى عن سداد المستحقات المالية سواء دفعة مقدمة العقد أو الدفعات الشهرية.