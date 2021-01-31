شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم للأندية.. 4 معلومات عن تاريخ الأهلى فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النادى الأهلى إلى بطولة كأس العالم للأندية بعد أكثر من 7 سنوات من الغياب عن البطولة وتحديد منذ 2013، ليضرب موعداً مع فريق الدحيل القطرى يوم 4 فبراير على ملعب استاد المدينة التعليمية، والتى تستضيفها الدوحة.

وصعد الأهلى إلى بطولة مونديال الأندية بعد الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا لموسم 2019\2020 من خلال الفوز على الزمالك بنهائى البطولة الأفريقية بنتيجة 2\1 على ملعب استاد القاهرة.

ويأمل النادى الأهلى في عبور عقبة نادى الدحيل القطرى الذى يضم كوكبة من النجوم، لمواجهة بايرن ميونخ في نصف النهائي، ومحاولة تحقيق ميدالية في هذه البطولة كما فعلها في 2006 عندما أحرز المركز الثالث على حساب كلوب أمريكا المكسيكى.

ونستعرض 4 معلومات عن الأهلى قبل مواجهة الدحيل..

شارك الأهلي خلال 5 مناسبات من قبل فى كأس العالم للأندية خلال أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.

أكبر إنجاز حققه الأهلي في كأس العالم للأندية هو الحصول على الميدالية البرونزية خلال مشاركة المارد الأحمر في مونديال الأندية لعام 2006.

أكبر فوز للأهلي في كأس العالم الأندية أمام أوكلاند النيوزلندي بهدفين نظيفين بربع نهائي مونديال الأندية لعام 2006.

كانت أكبر هزيمة للأهلي ضد مونتيري المكسيكي، حين خسر المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف في كأس العالم للأندية لعام 2013 الذي حصل فيه الفريق الأحمر على المركز الخامس حينها.