شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الدنمارك: سعيد بالاحتفاظ باللقب والدفاع وحارس المرمى لهم الدور الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نيكولاى ياكوبسن المدير الفنى للدنمارك، سعادته بالدفاع عن اللقب والاحتفاظ به للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أنه فخور بجميع اللاعبين، ونجح منتخب الدنمارك فى الفوز على السويد بنتيجة 26/24 فى إطار نهائى بطولة العالم مصر 2021 على صالة ستاد القاهرة ليتوج باللقب للمرة الثانية على التوالى، وقال مدرب الدنمارك إن لاعبيه قدموا مباراة قوية جدا، من أول يوم فى البطولة وحتى آخر يوم بنفس الروح وخاصة حارس المرمى لاندين، الذى نجح فى التصدى لأكثر من هدف، مؤكدا على أن الدفاع كان له دور كبير فى اللقاء.

وأشار مدرب الدنمارك إلى أن لاعبيه مجهدين حاليا ولا يستطيع التفكير فى أى خطط مستقبلية.

بينما قال هنريك مولجاود يانسن لاعب الدنمارك، إنه سعيد جدا بالتتويج، مشيرا إلى أن منتخب السويد قوى والمباراة كانت صعبة أمام فريق يمتلك لاعبين يتميزون بأداء محترم.

وقال لاعب الدنمارك: سننافس على ذهبية الأولمبياد المقبلة، خاصة أننا جيل يستطيع أن ينافس بقوة فى جميع البطولات.