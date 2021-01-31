شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يضم مدافع اتحاد الشرطة 6 أشهر مقابل 200 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو نادى المقاصة صفقة التعاقد مع طه جمعة مدافع اتحاد الشرطة فى اليوم الأخير من باب الانتقالات الشتوية، لتدعيم دفاع الفريق الفيومي فى الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

وتعاقد مسئولو المقاصة مع مدافع اتحاد الشرطة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مقابل 200 ألف جنيه، مع أحقية النادى الفيومى فى شراء اللاعب بنهاية الموسم الجاري مقابل 200 ألف جنيه أخرى.

وحضر إجراءات حسم الصفقة اللواء ياسر العدوي رئيس نادي اتحاد الشرطة وهاني الحاوي وأحمد وحيد وكيلي أعمال اللاعب ومندوب من نادي المقاصة.

وحصل مسئولو المقاصة على الاستغناء الخاص بطه جمعة وتم قيده في قائمة الفريق الفيومي ليكون ثالث صفقات المقاصة بعد باسم مرسي من الإنتاج الحربي وأحمد أمين من سيراميكا، بخلاف بيع الثنائي مروان حمدي للزمالك ورجب عمران لسيراميكا.