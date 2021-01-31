شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوافق على إعارة مدحت فقوسة لأسوان لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، على إعارة لاعبه مدحت فقوسة لصفوف نادى أسوان لنهاية الموسم قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الشتوى، وتعاقد الدراويش مع الخماسى حسين السيد ومصطفى الزنارى وعبد الله جمعة وأحمد العش ومحمد حسن على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، كما وافق على إعارة إبراهيم أبو اليزيد ومحمد مخلوف لمصر المقاصة لنهاية الموسم ووجيه عبد الحكيم لأسوان لنهاية الموسم أيضاً.

وأنهى مسئولو نادي الإسماعيلي صفقة استعارة أحمد العش، المنضم حديثا لصفوف الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، من أجل تدعيم صفوف الدراويش فى الفترة المقبلة.

ونجح مسئولو النادي الأهلي فى التعاقد مع أحمد العش مدافع مالية كفر الزيات السابق، باعتباره من اللاعبين المميزين فى خط الدفاع، ويتوقع أن يقدم الإضافة الفنية اللازمة لدفاع الأهلي.

وقام مسئولو النادي الأهلي بإعارة العش إلى صفوف الاسماعيلي لمدة ستة أشهر من أجل دعم الدراويش ومساعدته في تخطي أزمته الحالية، خاصة بعد الجلسة التي عقدها علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وحرص إبراهيم عبد الصمد، نجم الأهلي السابق، على متابعة أحمد العش في مباريات فريقه، وتقديم تقرير فني عن اللاعب للجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، من أجل رفعه إلى إدارة التعاقدات للتفاوض على شراء اللاعب.

وحسم النادي الأهلي المفاوضات مع مالية كفر الزيات بشأن طريقة شراء اللاعب.

ويبلغ العش 22 عاما، حيث إنه من مواليد 1998، وحال قيده سيتم قيده مع اللاعبين فوق السن؛ لأنه تخطى الـ21 عاما