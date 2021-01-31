شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب السويد: قدمنا مباراة جيدة أمام الدنمارك ونطمح في تحقيق اللقب مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النرويجى جلين سولبرج المدير الفنى للسويد، أن لاعبيه أدوا مباراة جيدة فى النهائى أمام منتخب قوى بحجم الدنمارك، ونجح منتخب الدنمارك فى الفوز على السويد بنتيجة فى إطار نهائى بطولة العالم مصر 2021 على صالة ستاد القاهرة ليتوج باللقب للمرة الثانية على التوالى، حيث أنه حاملا للقب النسخة الماضية التى أقيمت على أرضه.

وأضاف مدرب السويد أنه يطمح فى بطولة العالم القادمة والحصول على اللقب مستقبلا.

وقال مدرب السويد إنه فخور بلاعبيه فى هذه البطولة بشكل عام، مشيرا إلى أن منتخب الدنمارك يمتلك لاعبين أصحاب خبرات خاصة ميكيل هانسن والحارس لاندين الذى استطاع أن يؤدى بقوة فى المباراة النهائية.

بينما أتفق ماكس دراج لاعب السويد مع مدربه على قوة حارس المنتخب الدنماركى لاندين الذى استطاع أن يصد أهداف محققة، مشيرا إلى أن اللاعبين نجحوا فى التقدم أكثر من مرة خلال المباراة.