شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتعاقد مع محمد طلعت لتعويض رحيل باسم مرسى للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادى الانتاج الحربى مع محمد طلعت مهاجم سموحة قبل غلق باب القيد الشتوى لتعويض رحيل باسم مرسى مهاجم الفريق لصفوف مصر المقاصة، ويصبح طلعت الصفقة الخامسة للإنتاج فى الميركاتو الشتوى بعد التعاقد مع "محمد إبراهيم سوستة" لاعب الوسط المدافع لمدة موسمين ونصف الموسم، ولعب سوستة لأندية المقاولون العرب وأسوان، و"أحمد بوسكا" حارس مرمى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين ونصف لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق والذى يعانى منذ انتقال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج لصفوف سيراميكا فى الميركاتو الصيفى الآخر

وكان يتبقى لـ بوسكا موسم فى عقده مع المصرى، إلا أنه فسخ التعاقد بعد تنازله عن مستحقاته، بجانب استعارة "أحمد صابر" مدافع إنبى لنهاية الموسم، بالإضافة للتعاقد مع التنزانى "حميد ماو" لاعب إنبى السابق لمدة موسمين ونصف الموسم فى صفقة انتقال حر، بجانب استعارة وجيه عبد الحكيم من الاسماعيلى لنهاية الموسم .

ونجح مسئولو نادي المقاصة في التعاقد مع باسم مرسي، مهاجم الزمالك والإنتاج الحربي، بعد شراء عقده من الفريق الحربي، في اليوم الأخير من باب الانتقالات الشتوية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الفيومي في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

وجاء تعاقد المقاصة مع باسم مرسي من أجل تدعيم خط الهجوم بعد بيع مهاجمه مروان حمدي للزمالك وانتقال رجب عمران بديله في خط الهجوم إلى سيراميكا.

وأنهى المقاصة صفقة شراء باسم مرسي مقابل مليون جنيه، خاصة أنه يتبقى 6 شهور في عقد مرسي مع الإنتاج، بينما وقع اللاعب لمدة موسمين ونصف الموسم.

وحصل المقاصة على 13 مليون جنيه نقدا نظير بيع مروان حمدي للزمالك، بخلاف 15% نسبة عائد البيع حال لإقدام الزمالك على بيع اللاعب في المستقبل.

ورشح إيهاب جلال، المدير الفني للمقاصة، باسم مرسي لتدعيم هجوم الفريق الفيومي، لقناعته بقدرات اللاعب، بعدما سبق له تدريبه عندما كان مدربا لفريق الزمالك.