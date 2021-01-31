شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن رسمياً التعاقد مع أسامة جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، إتمام النادى صفقة التعاقد مع أسامة جلال مدافع فريق نادي إنبي والمنتخب الأولمبي ليصبح لاعباً فى صفوف بيراميدز بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسم النادي تعاقده مع أسامة جلال لدعم خط الدفاع خاصة أنه أحد الركائز والدعائم المهمة فى تشكيل المنتخب الأولمبي المصري وأحد أهم المدافعين في الدوري المصري الممتاز.

من جانبه رحب المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز بالنجم الجديد، مؤكدا أنه سيكون إضافة مهمة لفريق الكرة بنادي بيراميدز الطامح للمنافسة على جميع البطولات، مشيرا إلى أن أسامة جلال مدافع متميز وصغير السن ومن العناصر الأساسية بتشكيل المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل، متمنيا له التوفيق مع الفريق.