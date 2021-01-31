شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى لليد يقدم شهادة تقدير لرئيس الوزراء على تنظيم المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، شهادة تقدير وميدالية خاصة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على المجهود الكبير الذى قامت به مصر فى تنظيم البطولة فى ظل تفشى وباء كورونا.

ونجحت الدنمارك فى الفوز ببطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على السويد 24/26 فى نهائى البطولة.

يذكر أن أربع صالات استضافت هذه النسخة ال27 لمونديال العالم فى كرة اليد للرجال والتى تقام على أرض مصر من 13 إلى 31 يناير الحالى، وهى النسخة الثانية لهذه البطولة العالمية التى تستضيفها القاهرة بعد نسخة عام 1999، ولأول مرة تشارك 32 دولة فى هذه النسخة، بعد أن زاد الاتحاد الدولى لكرة اليد عدد المنتخبات المشاركة.

والصالات هي: الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وصالة برج العرب، وصالة العاصمة الإدارية، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.