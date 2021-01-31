حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 31 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 31 / 1 / 2021 العديد من الأحداث المهمة على مستوى الفريق الأول، وعلى رأسها عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر استعدادا لمواجهة الدحيل فى مونديال الأندية.

مران الأهلي الثانى بقطر.. محاضرة فنية للاعبين وهاني وسليمان يواصلان التأهيل

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر. شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التى خضع لها اللاعبون فى مران اليوم.

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلى، إن فريق النادى الأهلى بدأ تدريباته استعدادا لمباراته مع الدحيل القطرى فى كأس العالم للأندية، مردفا:"أجريت مسحة كورونا والنتيجة إيجابية، واتصلت بالفريق وهم مستمرون بالبرنامج، وطالعين في مهمة نشرف مصر ونحقق طموح النادى الأهلى والجماهير، وادعوا لنا ربنا يكرمنا في المباراة يوم الخميس".

وقال باخ فى فيديو مسجل، "الآن تم اختتام النسخة رقم 27 من بطولة العالم لكرة اليد، أود أن أهنئ الاتحاد الدولى ورئيسه الدكتور حسن مصطفى".

كشفت مصادر مقربة من العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، أنه أصيب بفيروس كورونا، وتم عزله فى منزله وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة، والحصول على بروتوكول العلاج للتعافي من الفيروس اللعين.