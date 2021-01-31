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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 31 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 31 / 1 / 2021 العديد من الأحداث المهمة على مستوى الفريق الأول، وعلى رأسها عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر استعدادا لمواجهة الدحيل فى مونديال الأندية.
مران الأهلي الثانى بقطر.. محاضرة فنية للاعبين وهاني وسليمان يواصلان التأهيل
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر. شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التى خضع لها اللاعبون فى مران اليوم.
قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلى، إن فريق النادى الأهلى بدأ تدريباته استعدادا لمباراته مع الدحيل القطرى فى كأس العالم للأندية، مردفا:"أجريت مسحة كورونا والنتيجة إيجابية، واتصلت بالفريق وهم مستمرون بالبرنامج، وطالعين في مهمة نشرف مصر ونحقق طموح النادى الأهلى والجماهير، وادعوا لنا ربنا يكرمنا في المباراة يوم الخميس".
وقال باخ فى فيديو مسجل، "الآن تم اختتام النسخة رقم 27 من بطولة العالم لكرة اليد، أود أن أهنئ الاتحاد الدولى ورئيسه الدكتور حسن مصطفى".
كشفت مصادر مقربة من العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، أنه أصيب بفيروس كورونا، وتم عزله فى منزله وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة، والحصول على بروتوكول العلاج للتعافي من الفيروس اللعين.
حسين الشحات يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من إصابة الخلفية
أعلنت قناة الأهلي تعافي حسين الشحات من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية ومشاركته في مران الأهلي الثانى بقطر، استعداداً لمواجهة الدحيل القطري المحدد لها الخميس المقبل بافتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.
تعرف على قائمة هدافى الأهلى فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة الدحيل
يعود النادى الأهلى إلى بطولة كأس العالم للأندية بعد أكثر من 7 سنوات من الغياب عن البطولة وتحديدا منذ 2013، ليضرب موعدا مع فريق الدحيل القطرى يوم 4 فبراير على أرضية ملعب استاد المدينة التعليمية، والتى تستضيفها الدوحة، وصعد الأهلى إلى بطولة مونديال الأندية بعد الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا لموسم 2019\2020 من خلال الفوز على الزمالك بنهائى البطولة الأفريقية بنتيجة 2\1 على ملعب استاد القاهرة.
نجح نادى مصر المقاصة فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى لمدة ثلاثة مواسم غلق باب القيد الشتوى، ورحب الإنتاج الحربى برحيل باسم مرسى فى ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم مع الفريق ، ووقع اللاعب على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج الحربى ووليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة.
عقد أعضاء اللجنة الفنية للإسماعيلى، والتى تضم كلا من على أبوجريشة وعماد سليمان والمهندس مدحت الوردانى، اجتماعا مع البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني الجديد ويرافقه أحمد العجوز، قبيل انطلاق ودية الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية التى انتهت بالتعادل الايجابى 1/1.
إنبى يعلن بيع أسامة جلال إلى بيراميدز رسميًا
أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" انتقال أسامة جلال مدافع الفريق البترولى إلى بيراميدز قبل غلق باب القيد الشتوى.
ويعد أسامة جلال أحد أبناء إنبي، وتألق بشدة خلال تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في 2019، والتي أهلت الفراعنة إلى دورة الألعاب الأولمبية وارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى القطبين، الأهلي والزمالك، خلال الأشهر الماضية، دون أن يتم أي منهما الصفقة.