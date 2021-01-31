شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يعير "سافيولا" ورزق للمقاولون لنهاية الموسم بمليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى إنبي إجراءات إعارة الثنائي عمر سافيولا المهاجم، ومحمد رزق الديفندر إلى صفوف المقاولون على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم مقابل مليون جنيه، جاء ضم الثنائي بناء على رغبة الجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس، ورغبة حلمي طولان المدير الفني لإنبي على رحيل الثنائي خاصة انهما لم يشاركا بشكل كبير في لقاءات إنبي هذا الموسم وبهدف الحفاظ على لياقتهما الفنية والبدنية ووجود البديل الكفء بالنادي.

وخسر نادي إنبي أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في ختام منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة، رفع نادى المقاولون رصيده إلى 10 نقاط صعد بها إلى المركز الحادى عشر، بينما ظل نادى إنبى في المركز السابع برصيد 13 نقطة.

سجل هدف المقاولون سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 44 من زمن المباراة، قبل أن يتعادل كريم طارق لإنبي في الدقيقة 58 من عمر المباراة من عرضية من الجبهة اليمنى، قبل أن يعيد أحمد داوودا لاعب المقاولون التقدم لفريقه في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

59cbbaa2-35be-45e1-8cd3-7c1efd20ac6a