شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: عدد من الدول طلبت تنفيذ التجربة المصرية لتنظيم البطولات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن العالم يشيد بدور مصر بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد وفى ظل جائحة فيروس كورونا ونعتز ونفتخر بنجاح البطولة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي المذاع على فضائية صدى البلد، أن بطولة العالم لكرة اليد تمثل تحدى لينا وعدد من الدول طلبت تنفيذ التجربة المصرية فى تنظيم بطولة العالم للرياضة بأنواعها.

وأشار أشرف صبحى، أن الدولة المصرية إلى بذل جهودا كبيرة لنجاح تنظيم الدولة لكرة اليد وافتقدنا حضور الجماهير ولكننا ربحنا هذه البطولة، مؤكدا: تغلبنا على الكثير من العقبات خلال التجهيز للفقاعة الطبية، وأن 185 دولة نقلت بطولة كاس العالم لكرة اليد على الهواء مباشرة.

وتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: لا يوجد أي أصابات بين الاعبين وتم تعاملنا بفرق طبية بالتنسيق مع وزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية، وتم التأكيد من صحتهم إصاباتهم بالفيروس، ولكن إصابتهم نتيجة تناول بعض المأكولات الملوثة خلال جولتهم.