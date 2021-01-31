شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوافق على إعارة وجيه عبد الحكيم للإنتاج الحربى حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على إعارة وجيه عبد الحكيم لاعب الفريق لصفوف الإنتاج الحربى لنهاية الموسم قبل غلق باب القيد الشتوى ، ودخل الإنتاج الحربى فى مفاوضات مع وجيه عبد الحكيم لتعويض رحيل باسم مرسى مهاجم الفريق لمصر المقاصة، وخاض الوافدون الجدد للنادى الإسماعيلى حسين السيد ومصطفى الزنارى وعبد الله جمعة وأحمد العش ومحمد حسن تدريبات منفردة تحت إشراف جيفاد ساريتش مدرب الأحمال الجديد، التدريبات اشتملت على الجرى حول الملعب بجانب مجموعة من الحصص التدريبية التى تستهدف الارتقاء بالمعدلات البدنية.

وكان المدير الفني دراجان يوفيتش قد فضل خوض اللاعبون الجدد تدريبات خفيفة بشكل منفرد.

وتعادل فريق الإسماعيلى مع كهرباء الإسماعيلية بهدف لكل منهما خلال الودية التى جمعتهما مساء اليوم استعداداً لمواجهة سموحة الاربعاء المقبل بالدوري ، جاءت المباراة الودية بناء على طلب من المدرب البوسنى دراجان يوفيتش، من أجل متابعة باقى عناصر الفريق التى لم تشارك بمواجهة بيراميدز بمسابقة الدورى المحلى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

تقدم فريق الكهرباء من ركلة جزاء قبل أن يتعادل شكرى نجيب للدراويش فى الشوط الأول، الأداء كان متوسطا من جانب الفريقين إلا أن الإسماعيلى كانت له السيطرة الأكبر على مجريات اللقاء.